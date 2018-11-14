رحيل فنانة شهيرة بعد صراع مع السرطان
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:48 مالفجر الفني
توفت الفنانة الاسكتلندية شيرلي هيليار، خلال رحلتها إلى نيوكسيل للاحتفال بشفائها من السرطان، عن عمر الـ 40 سنة بعد تجدد المرض الذي ظنت نفسها شفيت منه .
يذكر أن شيرلي، عانت من آلام في الصدر وقال لها الأطباء أنها لن تعيش أكثر من خمسة أسابيع فقررت بعدها ان تجمع نحو سبعة آلاف جنيه استرليني لتمويل تكاليف جنازتها الخاصة.
وشاركت هيليار مؤخرا في عمل فني بعنوان "ملك خارج على القانون" بطولة الممثل الأمريكي كريس باين، وجسدت فيه دور قروية، وكانت تأمل أن تشاهد عرضه الاول لكن ذلك لم يحدث.
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