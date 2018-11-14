تكريم محمد فؤاد في كلية اللغة والإعلام الأكاديمية العربية بالقاهرة (صور)

كرمت كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة الفنان محمد فؤاد، في ندوة "الفن والحياة" بحضور الدكتورة عزة أحمد هيكل عميدة الكلية، وعدد كبير من طلاب وطالبات الكلية، وقد واستقبل الطلاب الفنان محمد فؤاد استقبالا حافلا وسط تصفيق وهتاف تقديرا لمكانته.

بدأت الندوة بإذاعة فيديو كليب لأغنية "ساعات بشتاق"، وسط تفاعل عدد كبير من الطلاب والحضور، وتحدث الفنان محمد فؤاد عن مشواره الفني وألبومه الجديد وأعماله القادمة وتاريخ من مسيرة حياته الفنية.

ووجه أحد الطلاب سؤالا له قائلاً:"ما هي أهم أعمال و أكثر فيلم أثر في محمد فؤاد"، وكان رد فؤاد أن من أهم أعماله و اكثرها تأثيرا له و بداية لمسيرته أيضا لمسيرته هو فيلم "إسماعيلية رايح جاي" ذكر

أن فترة إنتاج هذا الفيلم كانت في زمن لا يذهب فيه الجمهور إلي السينما لإعتباره انذاك بانھا كانت مكانا سيئا كما وصفها النجم محمد فؤاد ، كما أضاف أنه قام بغناء "كامننا" خارج الفيلم ثم أصر محمد فؤاد علي وضعھا داخل الفيلم كما أن الأغنية تعتبر من اھم أعماله حتي الان.

وقام النجم محمد فؤاد بغناء أغنية "كلمة وطن"، وبعد غنائه قام بتوجيه رسالة إلي طلاب الأكاديمية وحثهم علي حب وطنھم الغالي "مصر"، ثم أعرب قائلا:"إن أي فرد وطني

سوف يدخل الجنة و أن الوطنية ليست بالكلام أنما بالفعل و قال إن الطلاب الأكاديمية والجيل القادم بصفة عامة ھو من يقدر أن يفعل ما لم يستطع الحاليون فعله".

وصرح فؤاد بالندوة أنه سوف يطرح ألبومه القادم نهاية الشھرالمقبل وكما أنه لم يستقر علي اسمه بعد، و أن الألبوم يحتوي علي من بين عشر إلي أثني عشر أغنية من بينهم أثنين فيديو كليب، كما أنه سوف يبدأ تصوير فيلمه الجديد في يناير أو فبراير من العام المقبل 2019.

وفي الخاتمة أوصي جميع الحاضرين علي الترابط الأسري و العائلي لأنه مھم في تكوين شخصية وطنية قوية، ثم قام بغناء أغنيته الشهيرة "الحب الحقيقي"، موجها أنه قام بغنائها بسبب ظھور طلاق الشباب و أن الحب الحقيقي بالفعل أصبح أقل في مصر أنذاك الوقت

ونهاية الندوة قامت دكتور عزة أحمد هيكل بتكريم الفنان محمد فؤاد بدرع الأكاديمية العربية وقدمت الشكر له لتلبية الدعوة والحضور.