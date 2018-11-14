الأمم المتحدة ترفع العقوبات عن إريتريا

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، على رفع حظر أسلحة مفروض منذ قرابة عقد وعقوبات محددة على إريتريا، بعد التقارب الذي حدث بينها وبين إثيوبيا، وذوبان الجليد في علاقاتها مع جيبوتي.







كما يدعو القرار إريتريا وجيبوتي للعمل نحو تطبيع العلاقات وحسم نزاع حدودي.



ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن يرفع تقريراً للمجلس بشأن التقدم بحلول 15 فبراير ثم كل ستة أشهر بعد ذلك.