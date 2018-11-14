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القبض على طفلة صغيرة لقتلها رضيع بوحشية في أمريكا (فيديو)

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:38 م
القبض على طفلة صغيرة لقتلها رضيع بوحشية في أمريكا (فيديو)
أرشيفية
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ألقي القبض على فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات بتهمة قتل طفل يبلغ من العمر ستة أشهر، بشكل وحشي، في روضة الأطفال في ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للسلطات الأمنية، فإن الطفلة الصغيرة قامت، في البداية، بإلقاء الرضيع على الأرض، وعندما بدأ بالبكاء، بدأت بضربه بقدميها، وقفزت على رأسه.

وقامت إحدى المعلمات في الروضة بالاتصال بالشرطة وإعلامهم بمجريات الجريمة. ووفقا لهم، فإن الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر كان فاقد الوعي والدماء تتدفق من رأسه، حيث تم إرساله إلى المشفى بسرعة، ولكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته، وفقا لموقع "startribune".

وعندما قامت السلطات المحلية يإجراء تحقيق مع باقي الأطفال، تبين أن الطفلة اعتدت على الرضيع. وفي وقت لاحق، اعترفت بأنها ضربته وألقته على الأرض.

ولم تقم السلطات بنشر اسم الطفلة، ولكن أعلنوا أنها نشأت ضمن أسرة كانت قد تبنتها، وهي نفس الأسرة المالكة للروضة في مدينة ويتون الأمريكية.

يشار إلى أن الطفلة دخلت قاعة المحكمة مصفدة اليدين، وتم توجيه تهمة القتل العمد ضدها، وحددت المحكمة كفالة 50 ألف دولار لإخراجها.

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