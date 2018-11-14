استقالة وزيرين إسرائيليين بسبب الهدنة في غزة

قدمت وزيرة الهجرة والاندماج الإسرائيلية، العضو في حزب "إسرائيل بيتنا"، صوفا لاندفير استقالتها، جاء ذلك بعد ساعات من استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على خلفية الهدنة في قطاع غزة.

قالت المتحدثة الصحفية في وزارة الاندماج الإسرائيلية لودميلا لاجوش، اليوم الأربعاء، إن وزيرة الاندماج الإسرائيلية صوفا لاندفير، قدمت استقالتها. وذلك بعد ساعات من استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان.





وأضافت المتحدثة، أن فصيل حزب "إسرائيل بيتنا" في الكنيست، يدعم رئيسه، بترك الائتلاف الحاكم والدخول في المعارضة. وستدخل رسالة الاستقالة حيز التنفيذ خلال 48 ساعة.





وشغلت لاندفير منصب وزيرة الاندماج لأكثر من تسع سنوات، حيث أطلقت العديد من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى تحسين حياة العائلات.





واستقال أفيجدور ليبرمان بسبب عدم موافقته على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ودعا إلى "ضربة قاصمة" لحكم "حماس" في القطاع.





وأعلن ليبرمان أن حزب "إسرائيل بيتنا" سيخرج من الائتلاف البرلماني الحاكم. وقال أيضا إنه ينبغي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أقرب وقت ممكن.