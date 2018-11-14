"الكهرباء" تصدر تحذير هام للمواطنين

ناشدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين توخى الحذر بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية من أعمدة إنارة وأكشاك كهربائية وأسلاك أثناء هطول الأمطار الغزيرة حرصاً على سلامتهم .





وأعلنت الوزارة، استعدادها لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة مع قدوم موسم الشتاء وإحتمال تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وما يصاحبها من احتمالية سقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء البلاد.





واتخذت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة عددا من الإجراءات لتأمين الأبراج والمهمات الكهربائية خاصة تلك الموجودة بمخرات السيول، و رفع حالة الطوارئ بالشركات على جميع أنحاء الجمهورية، و التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية والمنشآت الحيوية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة أى أخطار قد تنتج عن السيول وتأمين التغذية الكهربائية .





وأعلنت الوزارة تشكيل مجموعات عمل للمرور على المنشآت والمتابعة الفنية للمهمات وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية والحالة الفنية للتغذية الاحتياطية للأحمال، وقامت مجموعات العمل بالمرور على أهم محطات الصرف الصحى بجميع أنحاء الجمهورية ومراجعة موقف التغذية الاحتياطية.





وجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء يقوم بخطط استباقية؛ للاستعداد لهذا الموسم من قبل حيث تم الانتهاء من خطط الصيانة الدورية فى وحدات محطات إنتاج الكهرباء وكافة مهمات شبكة نقل الكهرباء ، وكذلك المهمات الكهربائية بشبكة التوزيع والحالة الفنية الخاصة بها وخاصة بعد المجهودات الضخمة التى تمت ضمن خطط تطوير شبكتى النقل والتوزيع .





فيما تتابع فرق الطوارىء والصيانة بكافة الشركات التابعة للقطاع على مدى 24 ساعة وجود أي شكاوى أو أعطال أو انقطاعات ويتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى ، كما يتابع مركز التحكم القومى حالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة .





وجدير بالذكر أن خدمة العملاء بالكهرباء على الرقم 121 يتلقى أية شكاوى من خط أرضى أو محمول على مدى 24 ساعة .