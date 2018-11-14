خبيرة تكشف عن الأغذية المفيدة لمرضى السكري (فيديو)

قالت خبيرة التغذية اللبنانية، فداء شاتيلا، إن سبب الاصابة بمرض السكرى هو ضعف خلايا البنكرياس، مضيفة أنَّ النوع الأول من السكر يتطلب من المريض أخذ الإنسولين.





وأضافت "شاتيلا"، خلال لقائها ببرنامج «يوم جديد»، المُذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، أنَّ النظام الغذائى السليم يُساهم فى خفض نسبة السكر فى الدم خاصة بالنسبة لمرضى النوع الثاني.





وحذرت "شاتيلا" من تناول الدهون المشبعة والسكريات والبطاطا الحلوة لمرضى السكر، مشيرةً إلى ضرورة استبدال الدقيق الأبيض بالأسمر والخبز الأبيض بالخبز الأسمر والاتجاه إلى الحبوب الكاملة.





واختتمت "شاتيلا" حوارها بالتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي لمريض السكر.



