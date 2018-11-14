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"العلميين" بسوهاج تطلق مبادرة "خليك إيجابي.. إحنا ولادك يا مصر"

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:33 م
العلميين بسوهاج تطلق مبادرة خليك إيجابي.. إحنا ولادك يا مصر
نقابة العلميين
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آيات عامر
 

تطلق نقابة العلميين بمحافظة سوهاج، مبادرة "خليك إيجابي.. إحنا ولادك يا مصر"، غدًا الخميس، في تمام الساعة السادسة مساء، والتي تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة عند البعض حول تلوث المياه وطرق الوقاية من هذا التلوث.

 

ويأتي ذلك بحضور الدكتور تيتو حبيب نقيب العلميين بسوهاج وأستاذ علم الوراثة بكلية العلوم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة.

 

ومن المقرر عمل حوار مفتوح بين الحاضرين و المنصة، بالإضافة إلى تكريم داعمي المبادرة بشهادات شكر وتقدير من المبادرة وتكريم أيضا من نقابة العلميين.


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