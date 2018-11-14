السيسي يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:35 مرقية جمال
ذكرت فضائية "mbc مصر"، في نبأ عاجل منذ قليل، ان الرئيس السيسي اجتمع مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، لبحث تطورات العمل في المنطقة الاقتصادية.
وأضاف أن الرئيس السيسي، وجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسرعة الانتهاء من البنية التحتية.
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