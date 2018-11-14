السيسي يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ذكرت فضائية "mbc مصر"، في نبأ عاجل منذ قليل، ان الرئيس السيسي اجتمع مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، لبحث تطورات العمل في المنطقة الاقتصادية.



