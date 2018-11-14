انتخاب رئيس الإتحاد ومساعده على مستوى الكليات بجامعة الفيوم

قام الدكتور خالد عطالله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب يرافقه الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بتفقد مقار اللجان الإنتخابية لإنتخابات الإتحادات الطلابية بالكليات والخاصة"بإنتخاب رئيس الإتحاد ومساعده" على مستوي كليات الجامعة وفقا للجدول الذي أعلنته وزارة التعليم العالي لخوض الإنتخابات، وذلك اليوم الأربعاء.



وأكد الدكتور خالد عطالله أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الإنتخابات بصورة مشرفة وأن يقدم شباب جامعة الفيوم نموذجا فريدا فى الممارسة الديمقراطية وحرية الإختيار، مشيرا إلي أن طلاب جامعة الفيوم أظهروا دارية تامة بإجراءات العملية الإنتخابية من خلال وعيهم الكامل بأهمية هذه الإنتخابات.



ومن المقرر أن ينتهى مارثون إنتخابات الإتحادات الطلابية الخميس المقبل، بإنتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد ونائبه على مستوى جامعة الفيوم.

