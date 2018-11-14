"أرامكو" توقع اتفاقية لشراء 26 طائرة هليكوبتر بـ 700 مليون دولار

أعلن عبدالحكيم القوحي نائب رئيس الخدمات الصناعية بشركة "أرامكو" السعودية، عن توقيع الشركة لاتفاقية شراء 26 طائرة هليكوبتر بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دولار، على هامش فعاليات معرض البحرين الدولي الخامس للطيران.





وأعرب القوحي عن سعادته بمشاركة شركة أرامكو في المعرض لأول مرة، وما قدمته مملكة البحرين من تسهيلات واسعة في إنجاح المشاركة، لافتا إلى أن المعرض يشمل كافة شؤون الطيران والخدمات المعاونة من صيانة وقطع غيار ومؤسسات تدريبية متخصصة، والخدمات المدنية والعسكرية.





وقال إن أرامكو قامت بتوقيع اتفاقية مع شركتي إيرباص وليناردو للاستحواذ على 26 طائرة هليكوبتر بحولي 500 مليون دولار، بالإضافة إلى 200 مليون دولار خاصة بالصيانة، بما يعادل 2.6 مليار ريال، لخدمة مناطق التعدين والحفريات في البحر الأحمر والخليج العربي، ويأتي هذا الأسطول بديلا لأسطول الطائرات القديم لدى الشركة.





وكشف القوحي، عن عزم أرامكو تدشين أكاديمية للطيران بالمملكة العربية السعودية تشمل التدريب على عمليات الطيران والصيانة وقال إنها حاليا في فترة التأسيس بكل من الرياض ورابغ، وسيكون التدريب بالتعاون مع جامعة نورث داكوتا للطيران وشركة بوينغ، كما سيتم استقطاع مؤسسات تعليمية وتدريبية للطلبة المنضمين للأكاديمية.