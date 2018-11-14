عيادة الهلال الأحمر الإماراتي المتنقلة تعالج 4486 شخصاً في الحديدة

وصل عدد عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية التي تقدمها العيادة الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة الحديدة اليمنية إلى 4486 حالة وذلك منذ تدشينها في سبتمبر الماضي .





وتؤكد الأرقام، فاعلية هذا المشروع الحيوي ودوره في التخفيف من آلام المواطنين اليمنيين وتوفير العلاج المناسب للمرضى خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.





ونقلت وكالة وام الإماراتية عن الدكتور، عبدالله الأقزل، وهو طبيب يعمل ضمن فريق العيادة المتنقلة إنه تم التعامل مع الحالات المرضية المراجعة كافة حيث تنوعت ما بين أمراض معدية وسوء التغذية و غيرها من الأمراض التي تم تشخيصها و تقديم الأدوية اللازمة لها منوها بأن الحالات المرضية التي كانت تتطلب إجراء عمليات جراحية تم إحالتها إلى مستشفى الدريهمي التي تم تأهيله وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.





ومن جانبه قال سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن توفير الخدمات العلاجية للمواطنين اليمنيين في المناطق النائية بمحافظة الحديدة من خلال العيادة الطبية المتنقلة يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات طبية ميدانية متكاملة والتوجه إلى جميع المرضى في منازلهم وتقديم الرعاية المجانية اللازمة لهم للتخفيف من وطأة معاناتهم جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة نتيجة الأحداث في اليمن و الحد من انتشار الأمراض المعدية خاصة الكوليرا.





وعبر المستفيدون من الخدمات العلاجية التي قدمتها العيادة الطبية المتنقلة في محافظة الحديدة عن امتنانهم لدولة الإمارات على هذا المشروع الحيوي الذي ساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناتهم جراء نقص المرافق الصحية وبعد المسافة بين سكنهم والمستشفيات والمراكز الصحية التي استهدف الحوثيين معظمها و نهبوا محتوياتها.