"قرقاش": نرحب بعقد محادثات يمينة برعاية الأمم المتحدة في السويد
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 04:00 مأسماء العزب
رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، بعقد محادثات يمينة برعاية الأمم المتحدة في السويد.
وأوضح "قرقاش"، خلال سلسة من التغريدات عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه خلال اجتماع مجلس الأمن الجمعة المقبل التحالف، سيحث كل الأطراف بالاستفادة من فرصة استئناف العملية السياسية في اليمن.
وأضاف: "نتطلع لاستضافة المبعوث الدولي إلى اليمن خلال هذا الأسبوع في أبوظبي".
وأشار إلى أن الأوضاع في الحديدة هادئة والميناء يعمل بشكل طبيعي، ونعمل مع الأمم المتحدة على توسيع المساعدات الإنسانية في عموم اليمن.