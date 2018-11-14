"قرقاش": نرحب بعقد محادثات يمينة برعاية الأمم المتحدة في السويد

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، بعقد محادثات يمينة برعاية الأمم المتحدة في السويد.





وأوضح "قرقاش"، خلال سلسة من التغريدات عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه خلال اجتماع مجلس الأمن الجمعة المقبل التحالف، سيحث كل الأطراف بالاستفادة من فرصة استئناف العملية السياسية في اليمن.





وأضاف: "نتطلع لاستضافة المبعوث الدولي إلى اليمن خلال هذا الأسبوع في أبوظبي".



