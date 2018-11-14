تعرف على دور عمرو عبدالجليل في "كزابلانكا"

يستأنف الفنان عمرو عبد الجليل تصوير أحداث دوره فى الفيلم السينمائى الجديد "كازابلانكا" أمام الفنان أمير كرارة، مطلع الأسبوع المقبل، بعد فترة توقف قصيرة لانشغال كرارة بتصوير برومو برنامج "سهرانين".

ويؤدي عبد الجليل دور مواطن إسكندراني مقيم في الإسكندرية، ويقوم بعمليات مخالفة للقانون بالتعاون مع أمير كرارة وباسل خياط، وتضطره الظروف للسفر إلي المغرب.

يشارك في بطولة "كازبلانكا" غادة عادل والتركي خالد أرغنش ودلال عبد العزيز والمغربي محمد مفتاح وأحمد داش، سيناريو وحوار هشام هلال.