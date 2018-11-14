نائبة عن كتلة "الإئتلاف الوطني" تصف الأزمة السياسية بـ"المفتعلة" وتؤكد على منح الثقة للحكومة الجديدة‎





اعتبرت النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني صابرين القوبنطيني، أن الأزمة السياسية قد انتهت بعد منح الثقة للحكومة الجديدة، قائلة"التصويت على الحكومة يعني إنتهاء الأزمة السياسية المفتعلة، وقد بان أن الحكومة لها أغلبية مريحة في البرلمان".





جاء ذلك على هامش إستضافتها في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء.





وأضافت أن إشكال كتلة الائتلاف الوطني مع حركة النهضة حول ''مشروع مجتمعي''، مشددة على أن "مواقفنا من النهضة ثابتة في الائتلاف الوطني'' قائلة "هاجسنا عدم ترك النهضة وحدها في المشهد السياسي، ومنذ خروجنا من النداء وهدفنا تجميع القوى الديمقراطية وتطبيق مبادئنا وإعادة الثقة في الطبقة السياسية". وأضافت "الوضع في علاقة بالنهضة فرض علينا منذ 2014، الشاهد حين تولى الحكم وجد النهضة في الحكومة وليس هو من وضعها".





وفي سياق متصل، أكدت على ضرورة أن لا يكون "ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي موضوع مزايدة سياسية" وتابعت "نحن خصوم انتخابيين لحركة النهضة، ولا تشابه بيننا في المرجعية الفكرية او المشروع المجتمعي".



