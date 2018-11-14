الحوثيون يعتدون على أستاذ أثناء محاضرة ويمزقون ملابسه

اعتدت ميليشيات الحوثي على عدنان المقطري، نائب عميد كلية التجارة والاقتصاد لشؤون المجتمع، وتمت الحادثة حينما كان الدكتور عدنان يلقي محاضرة في كلية العلوم السياسية عن الطرق الديمقراطية للوصول إلى الحكم، وهو ما اعتبره الحوثيون انتقادا لهم ولانقلابهم على الدولة والحكومة الشرعية.

وقامت مجموعة مسلحة بالتهجم عليه وسحبه بالقوة وبصورة مهينة وغير لائقة أمام طلابه ومنتسبي الكلية والاعتداء عليه وتمزيق ملابسه في انتهاك صارخ لحرمة الجامعة ومحاولة اقتياده لجهة مجهولة.

وأصدرت نقابة هيئة التدريس بالجامعة بيانا يندد بالواقعة أشارت فيه إلى الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس في القيام بواجباتهم العلمية والأكاديمية نحو أبنائهم الطلبة رغم ظروفهم الصعبة وعدم حصولهم على مرتباتهم ومستحقاتهم المالية الأخرى.

ولا تعد هذه السابقة الأولى للحوثيين الذين كانوا ولا يزالون يمارسون العنف والتحريض ضد الأكاديميين في سبيل محاولاتها لتغيير المناهج التعليمية في اليمن.