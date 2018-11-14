وزارة التجارة: التحاليل أثبتت خلو الزقوقو من سموم الفطريات‎





أكدت وزارة التجارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن مصالح مراقبة الجودة أنجزت منذ شهر أكتوبر 2018 عمليات تفقد واسعة بمناسبة المولد النبوي الشريف حرصا على ضمان جودة وسلامة المنتجات التي يتزايد الطلب عليها بهذه المناسبة خاصة مادة الزقوقو.





وشملت وحدات التحويل والتكييف ومسالك التوزيع بمختلف مناطق الجمهورية رافقها اقتطاع عينات من معروض هذه المادة في إطار تأمين التحاليل المخبرية و التثبت من جودة مادة الزقوقو المعروضة في الأسواق.





وأكدت الوزارة أن نتائج التحاليل المخبرية أثبتت خلوها من سموم الفطريات ما يعرف علميا بـ 'الأفلاتوكسين'





وذكرت الوزارة أن عمليات المراقبة ما تزال مستمرة بالتنسيق مع مختلف الهياكل ذات الصلة وذلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.



