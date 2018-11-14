ساطع النعماني.. شهيد الشرطة الذي حقق الرئيس السيسي حلمه (فيديو وصور)

بعد استشهاد العميد ساطع النعماني، مأمور قسم بولاق الدكرور، اليوم الأربعاء، أثناء تلقيه العلاج في لندن، عقب إصابته في أحداث ميدان النهضة، على أيدي عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.





تنشر "الفجر" لقاءً لشهيد الشرطة الذي حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي، حلمه وقبل جبينه، وقال الشهيد خلال الفيديو، الذي سجل في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة عام 2015م، حينما وقف الشهيد متحدثًا أمام الحفل الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وألقى كلمة مؤثرة، توجه الرئيس على إثرها، إليه وقبل جبينه.





وأضاف الشهيد في كلمته: "أنا ظابط شرطة مصري في يوم كتبت على حسابي على فيسبوك، رسالة للرئيس السيسي قلت له فيها: "ياريس أنا نفسي أحضر حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، ونسيت بعد كده الموضوع، ومرت 24 ساعة وفوجئت بمكتب وزير الداخلية يخطرني أن الرئيس وافق على طلبي لحضور الحفل".





وذهب إليه الرئيس وصافحه وقبل جبينه، في نهاية كلمته، ثم خلع الشهيد القلادة التذكارية، وأهداها للرئيس وقال له: "هي معاك ياريس زي ما تكون معايا.. دي من واحد بيحب مصر".