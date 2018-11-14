مارادونا: بيريز باع رونالدو لهذا السبب

علق أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، على رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





انتقل رونالدو إلى يوفنتوس في الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد، في صفقة تخطت حاجز الـ 100 مليون يورو، وبعقد يمتد لـ 4 سنوات.





وقال مارادونا: اعتقد أن القرار كان جيداً ولصالح كريستيانو، لقد أعطى كل شيء للفريق، وأرى أن بانتقاله إلى الكرة الإيطالية يجدد أهدافه.





وتابع الأسطورة: هو سبب استمتاعه في الوقت الحالي هناك، بيريز رجل ذكي جداً، عندما شعر أن البرتغالي لم يعد لديه ما يقدمه لريال مدريد، قام ببيعه والاستفادة من أمواله.