"الوطنية للصحافة" تشيد بجهود "السيسي" على الأصعدة العربية والأفريقية والإقليمية (صور)

تابعت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها اليوم، تغطية الصحافة القومية والمواقع الإلكترونية للنشاط المكثف للدولة المصرية في الشهور الأخيرة، وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمختلف دول العالم.

وأشاد كرم جبر، رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي للهيئة، اليوم، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس في مختلف المجالات، والنتائج التي تحققت لزياراته، ولقاءاته مع زعماء الدول الكبرى في الصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وأخيرًا إيطاليا.

وأكد، أنه على الصعيد الداخلي، أسفرت زيارات الرئيس عن تقديم صورة حقيقية للأوضاع في مصر، واستعراض المشروعات الكبرى وخطط الإصلاح الاقتصادي، والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وما ترتب على ذلك من التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات والعقود مع كبريات الشركات العالمية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، واعتراف كل مؤسسات التمويل الكبرى في العالم بأن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وعلى الصعيد الأفريقي، أشاد "جبر" بمشاركة الرئيس في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، والاتصالات واللقاءات مع قادة أفريقيا، استعداداً لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في بداية العام القادم، والتطلع لأن تكون مصر بوابة المشروعات الاستثمارية الكبرى في أفريقيا، وفتح أسواق جديدة تعود بالنفع على الجميع، وبداية حقبة جديدة لاستعادة مصر دورها وريادتها في القارة الأفريقية.

واستعرض رئيس "الوطنية للصحافة"، الجهود الرئاسية في القضايا الإقليمية والدولية، وحرص مصر على استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة وتكاتف الجهود للتصدي للإرهاب، واستعادة الدول لمؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها الجيوش والبرلمانات والحكومات، وأن تتكاتف الجهود لحل الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته في دعم التسوية السياسية وعودة الهدوء والاستقرار لدول وشعوب المنطقة.

ونوه رئيس الهيئة، إلى أهمية تبني وسائل الإعلام للقضايا الوطنية والمصالح العليا للبلاد، والاعتماد على الحقائق والمعلومات الصحيحة، والبعد عن المنصات الإعلامية المغرضة، المدعومة بالشائعات والأكاذيب، وخصت الصحافة القومية والمواقع الإلكترونية التابعة لها، بالانحياز للقواعد المهنية والموضوعية، باعتبارها ملك للشعب، ومدافعاً أصيلاً عن الدولة المصرية.