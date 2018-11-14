ننشر أسماء اللاعبين الموقوفين من المشاركة في مباريات العروبة

اتخذ مكتب هيئة الرياضة بالجوف عدداً من القرارات الانضباطية بشأن المشاجرة التي وقعت بعد مباراة كرة قدم لفئة الناشئين بين فريقي "الجندل" و"العروبة" على ملعب الأول في دومة الجندل.

ومن جهته، أطلع مدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة الجوف على ورقــة تسجيل مباراة كرة القــدم بين نادي الجندل ونادي العروبة، ضمن بطولــة دوري المنطقة تحت 17 سنة ” ناشئين ” المقامة على ملعب نادي الجندل يوم الاثنين 4/ 3/ 1440هـ، إضافة إلى إطلاعه على التقرير الإلحاقي لحكم المباراة، وكذلك تقرير مراقب المباراة، إضافة إلى لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وصدر قرار بإيقاف لاعب نادي العروبة رقم (12) مشاري جمعة الرويلي مباراة واحدة لحرمان المنافس من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف، في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب على الطرد استناداً للمادة (48/1/1).

كما تم إيقاف لاعب نادي العروبة رقم ” 1 ” نايف محمد الحازمي ثماني مباريات وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها استناداً للمادة (53/1) (14/3/3).

وقرر إيقاف لاعب نادي العروبة رقم ” 22 ” فادي مد الله الرويلي ست مباريات وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها استناداً للمادة (53/1)، إضافة إلى إيقاف لاعب نادي العروبة رقم ” 10 ” فهد عبدالعزيز الطالب ست مباريات وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها استناداً للمادة (53/1) والمادة (14/3/3).

ةتقرر إيقاف لاعب نادي العروبة رقم ” 15 ” حمد حادي الفالح ست مباريات وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها استناداً للمادة (53/1) والمادة (14/3/3).