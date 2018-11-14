ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الماركا: مورديتش لن يرحل عن الريال

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:40 م
الماركا: مورديتش لن يرحل عن الريال
طباعة
الفجر الرياضي
 
تحدثت صحيفتا أس وماركا الإسبانيتان على رغبة الكرواتي لوكا مودريتش في البقاء مع نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.


وقالت صحيفة ماركا نقلًا عن مودريتش أن اللاعب الكرواتي يشعر بالراحة في ريال مدريد وهذا الأمر مؤكد بالنسبة له، فهو يشعر بالراحة في عقله وقدمه.


أما صحيفة أس الإسبانية فقالت نقلًا عن مودريتش أن اللاعب الكرواتي بات يشعر بنيته في الاستمرار في قلعة الريال وعدم الرحيل.


وكان نادي إنتر ميلان الإيطالي حاول التعاقد مع لوكا مودريتش في فترة الانتقالات الصيفية بالعام الجاري.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
-
x
15:00
-
مستقبل قابس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 4:20:17 PM