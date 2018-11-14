الماركا: مورديتش لن يرحل عن الريال

تحدثت صحيفتا أس وماركا الإسبانيتان على رغبة الكرواتي لوكا مودريتش في البقاء مع نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.





وقالت صحيفة ماركا نقلًا عن مودريتش أن اللاعب الكرواتي يشعر بالراحة في ريال مدريد وهذا الأمر مؤكد بالنسبة له، فهو يشعر بالراحة في عقله وقدمه.









أما صحيفة أس الإسبانية فقالت نقلًا عن مودريتش أن اللاعب الكرواتي بات يشعر بنيته في الاستمرار في قلعة الريال وعدم الرحيل.









وكان نادي إنتر ميلان الإيطالي حاول التعاقد مع لوكا مودريتش في فترة الانتقالات الصيفية بالعام الجاري.



