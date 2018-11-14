'الوطنية للصحافة': مشروع قومي لإنشاء موقع محتوى ثقافي رقمي (صور)









عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر الهيئة؛ لاستعراض جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأصعدة العربية والأفريقية والإقليمية.





وقال "جبر" خلال المؤتمر إن الهيئة قررت المشاركة في المشروع القومي لإنشاء موقع المحتوى الثقافي الرقمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارتي الثقافة والآثار وهيئة الرقابة الإدارية، للحصول على محتوى رقمي نظير رسوم مالية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لوزارة الاتصالات للإسراع بتنفيذ هذا المشروع الكبير.





وأضاف أنه وفقًا للمادة (3) من القانون 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، استمرارها بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامها واختصاصاتها، إلى أن يصدر قرار بالتشكيل الجديد وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة الجديد.



