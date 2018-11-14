28 نوفمبر.. محاكمة 99 متهما بالتجمهر أمام قسم المقطم

شهدت محكمة جنح المقطم طوارئ أمن الدولة برئاسة المستشار أحمد دبوس وسكرتارية أحمد الحسيني المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، محاكمة 99 متهمًا بتهمة التجمهر أمام قسم شرطة المقطم، اعتراضا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم لجلسة 28 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة، لدفع المحامي حماد حماد على دفاع المتهمين ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وأمر الضبط والإحضار لصدوره عن تحريات منعدم، لبطلان التحريات لإنعدامها وكونها، مكتبيتها وانتفاء أركان الجرائم المسندة في حق المتهمين، وشيوع الاتهام وعدم معقولية حدوث تصور الواقعة وانعدام صلة المتهمين بالأحراز.

وتقدم الدفاع، بحافظتين مستندات حوت على تقرير للمساعدات الفنية يكشف عدم وجود المتهمين على مسرح الأحداث بالإضافة إلى محضر يثبت أن أحد المتهمين كان مقيد الحرية على ذمة جناية أخرى في ذلك الوقت.

وشهدت الجلسة السابقة حضور 28 متهما فقط، فيما تغيب باقي المتهمين عن الحضور.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد أحالت المتهمين من أقارب وذوي المجني عليه، محمد عبد الحكيم عفروتو، لمحكمة جنح المقطم أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضًا على مقتل "محمد عفروتو"، داخل قسم شرطة المقطم على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.