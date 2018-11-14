تعرفي على أفضل الطرق لسد الشهية

هناك طرق طبيعية بسيطة لسد الشهية، وهي تتمثل في التالي:-





1 - شرب الماء

الماء من أفضل كوابح الشهية، فإذا شربتِ كوب من الماء عند أول الشعور بالجوع، سوف تجدى أنه يقمع شهيتك في كل مرة تقريباً، إذا كنتِ تشربين كوب كامل من الماء وتنتظرين 10 دقائق، سوف تجدين أن الجوع قد اختفى تماماً أو انخفض بشكل كبير.





2 - تناول الخضروات

تناولى الخضروات الخضراء مثل الخس والكرنب والخس الصينى «البوكتشوى»، والخضروات الورقية الأخرى، هذه الخضروات تحتوى على القليل من السعرات الحرارية التى يمكن تجاهلها كلياً عند عد السعرات ضمن نظامك الغذائى، تناولى كمية غير محدودة من أى من الخضروات الورقية الخضراء دون حتى تسجيل عدد السعرات الحرارية، هذه الخضروات تشعرك بالشبع وتملأ المعدة دون أن تؤثر سلباً فى الوزن.





3 - المخلل

برطمان كامل من المخلل قد يعطيكِ فقط 50 سعراً حرارياً، وبالرغم من ذلك فقد يكون المخلل مشبع جداً ويساعدك فى كبح الشهية ويملأ معدتك بشكل جيد، لا تشترى المخللات التى تحتوى على السكريات المضافة أو الألوان الاصطناعية.





4 - التفاح