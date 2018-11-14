صدى- السعودية| إصابة طبيب إثر حريق بسكن مستشفى شرورة
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:38 مالفجر السعودي
تقدم صحيفة صدى كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم
| كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان
| اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته
الألكترونية.
نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران
في السيطرة على حريق إندلع في سكن أطباء بمستشفى شرورة.
وقالت مديرية الدفاع المدني على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر
” أن الحريق إندلع نتيجة اشعال النار بزيت الطعام ، واسفر عن إصابة طبيب تم نقله للمستشفي
وحالته مستقرة.
المصدر: صحيفة صدى
المزيد عن: محمد بن سلمان عاجل شرورة سلمان حريق المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية