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28 نوفمبر.. الحكم في اتهام 102 شخص بالتجمهر اعتراضا على قتل "عفروتو"

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:39 م
28 نوفمبر.. الحكم في اتهام 102 شخص بالتجمهر اعتراضا على قتل عفروتو
عفروتو
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مروة هيكل
 
حجزت محكمة جنح المقطم "طوارئ" برئاسة المستشار أحمد دبوس، المتعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، محاكمة 102 متهمين بالتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، احتجاجا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم للحكم بجلسة 28 نوفمبر.
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كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد أمرت بإحالة المتهمين من أقارب وذوي المجنى عليه، محمد عبد الحكيم عفروتو، لمحكمة جنح المقطم أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم. 

ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتى شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

المزيد عن: محمد عبد الحكيم قضية عفروتو عفروتو اقسام شرطة
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