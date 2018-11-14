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غدًا.. اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:38 م
غدًا.. اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة
مجلس الجامعة العربية
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وكالات
 

أعلن سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين يوم غد الخميس، بناء على طلب فلسطين؛ لبحث تطورات الاعتداء العسكري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومؤسساته وبناه التحتية.

 

وأعرب السفير اللوح -في تصريح اليوم الأربعاء- عن تطلعه إلى أن يصدر عن الاجتماع قرارات عملية ترتقي إلى مستوى هذا العدوان والجرائم الإسرائيلية وأن يكون جهدًا وصوتًا عربيًا موحدًا لإيصال رسالة عربية موحدة تؤكد الرفض الكامل لهذا العدوان وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

المزيد عن: مجلس الجامعة العربية فلسطين العدوان الاسرائيلي اسرائيل اجتماع طارئ
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