قريبًا.. مفاجأة فنية تجمع محمود العسيلي وأحمد حسام ميدو (صورة)

أعلن المطرب محمود العسيلي، عن عمل دريتو جديد مع الكابتن أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، دون التصريح بأي تفاصيل آخرى.

ونشر "العسيلي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "لإيسبوك"، صورة تجمعه بالكابتن "ميدو"، وعلق عليها قائلًا: " ميدو في الاستوديو يا جماعة .. و لأ مش جاي زيارة .. أحلى دويتو بعون الله"