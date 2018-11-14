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الأعلى للجامعات يعلن القائمة النهائية لمرشحي رئاسة جامعة بنها

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:37 م
الأعلى للجامعات يعلن القائمة النهائية لمرشحي رئاسة جامعة بنها
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محمد نبيل
 
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن القائمة النهائية للمتقدمين على منصب رئيس جامعة بنها وذلك بعد إجتماع لجنة البت في الطعون أمس.

وأكد الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها،ان القائمة تضمنت 20 مرشحًا من بينهم 4 من أساتذة هندسة شبرا، وأستاذان من كلية الحقوق، و4 أساتذه من كلية الطب البيطري، و3 أساتذه من كلية العلوم، وأستاذان من كلية هندسة بنها، وأستاذان من كلية الطب البشري، وأستاذ بكلية الزراعة، وأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات، وأستاذ بكلية التجارة.

وكان المجلس الأعلى للجامعات أعلن عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها، خلال الفترة من السبت ٣ نوفمبر وحتى الخميس ٨ نوفمبر الجاري، حيث قدمت الأوراق بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وقد اجتمعت لجنة للبت في الطعون وأعلنت القائمة النهائية للمتقدمين يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، وذلك طبقًا للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية، على أن يتم مقابلة المرشحين لمنصب رئيس جامعة بنها يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري بأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

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