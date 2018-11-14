تواصل- السعودية| وزارة العدل تعلن أسماء المرشحات لـ"وظائف نسائية"

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أعلنت وزارة العدل أسماء المتقدمات للمسابقة النسائية لوظائف (باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى) على المرتبة الثامنة.

ودعت الوزارة المتقدمات (22 مرشحة) اللاتي تم ترشيحهن إلى ضرورة الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa، للاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.

وأكدت الوزارة على المتقدمات مراجعة فرع الوزارة في المنطقة التي تقدمن لها بطلب الوظيفة ومعهن بطاقة الترشيح لاستكمال مسوغات التعيين خلال مدة أسبوع ابتداءً من اليوم, ومن لم تتقدم خلال هذه المدة فيعتبر ذلك عدولًا منها عن التعيين.

المصدر: صحيفة تواصل