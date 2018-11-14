ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تواصل- السعودية| وزارة العدل تعلن أسماء المرشحات لـ"وظائف نسائية"

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:35 م
تواصل- السعودية| وزارة العدل تعلن أسماء المرشحات لـوظائف نسائية
وزارة العدل
طباعة
الفجر السعودي
 

 

تقدم صحيفة تواصل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

أعلنت وزارة العدل أسماء المتقدمات للمسابقة النسائية لوظائف (باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى) على المرتبة الثامنة.

 

ودعت الوزارة المتقدمات (22 مرشحة) اللاتي تم ترشيحهن إلى ضرورة الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa، للاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.

 

وأكدت الوزارة على المتقدمات مراجعة فرع الوزارة في المنطقة التي تقدمن لها بطلب الوظيفة ومعهن بطاقة الترشيح لاستكمال مسوغات التعيين خلال مدة أسبوع ابتداءً من اليوم, ومن لم تتقدم خلال هذه المدة فيعتبر ذلك عدولًا منها عن التعيين.

 

المصدر: صحيفة تواصل

المزيد عن: وظائف نسائية وزارة العدل محمد بن سلمان عاجل سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
-
x
15:00
-
مستقبل قابس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 4:20:02 PM