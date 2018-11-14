وكيل "الصحة" بالأقصر: إنجاز 85% من حالات قوائم الانتظار بالمحافظة (فيديو)

قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن الدولة حريصة على تطوير القطاع الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن مستشفى الأقصر الدولي هي المنوط بها العمل ضمن حملة "100 مليون صحة" وبالفعل تم عمل العديد من عمليات القلب المفتوح والعظام والعيون ووصل الإنجاز إلى 85% من قوائم انتظار العمليات الحرجة.

وأضاف، في لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة أرسلت فرقًا طبية متخصصة للاطمئنان على حالة المواطنين في المحافظة، مشيرًا إلى أن مستشفى الأقصر العام مستعدة حاليًا لاستقبال جميع الحالات وإجراء اللازم لها حتى يمكن تحقيق الهدف المنشود بتوفير العلاج للمواطنين.