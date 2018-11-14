مقاتلات تركية تقصف الأكراد شمال العراق

شنت الطائرات الحربية التركية اليوم الأربعاء قصفاً جوياً استهدف عدداً من المناطق التابعة لحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا بمحافظة أربيل الواقعة في إقليم كردستان العراق شمالي البلد العربي.

وأوضح مدير ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل، إحسان جلبي، في بيان له اليوم، أن القصف التركي استهدف صباح اليوم عدداً من قرى الناحية استمر دون أن يسفر عن خسائر بشرية.

وذكر أن قوة تابعة لحزب العمال الكردستاني كانت قد شنت صباح اليوم هجوماً على قاعدة عسكرية تركية في جبل ديل.