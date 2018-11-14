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وكيل البرلمان ينعى العقيد ساطع النعماني

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:30 م
وكيل البرلمان ينعى العقيد ساطع النعماني
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إسلام شعراوي
 

نعى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، العقيد ساطع النعماني، الذي توفى فجر اليوم الأربعاء بمستشفى سانت ماري في العاصمة البريطانية لندن، مُؤكدًا أن الشهيد البطل سجل اسمه من نور في سجل الأبطال المصريين بما قدمه من تضحية، شهد عليها القاصي والداني.

 

وقال "وهدان" في تصريحات صحفية، اليوم، إن جنود وأبطال القوات المسلحة والشرطة يقدمون أنفسهم فداء لهذا الوطن، ويسجلون كل يوم بطولات جديدة على أرض هذا الوطن العزيز، مشيرًا إلى هذا البلد صعب المنال بفضل رجاله الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

 

وأكد وكيل مجلس النواب، على أن مصر مهما حدث محاولت ومكائد وتحديات فنحن نتجاوز كل هذه التحديات وعلى مدار التاريخ كل التجارب التي مضت كانت محاولات بائسة تريد النيل بالأمة المصرية وكلها فشلت بفضل وجود أبطال أفذاذ يضحون بكل غالٍ ونفيس من أجل رفعتهم دولتهم.

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