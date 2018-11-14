صفقات إنقاذ الأهلي.. الدواء فيه سم ساقل

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي في البحث عن لاعبين جدد للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، لتعزيز صفوف الفريق وإنقاذ الكتيبة الحمراء من السقوط.





ودفع نهاية حلم التتويج باللقب الإفريقي والخسارة من الترجي في المباراة النهائية، الجماهير الأهلوية لطلب ضم لاعبين جدد لإنعاش الصفوف من جديد، وإنقاذ الفريق من حالة الترخي الأخيرة.





يستعرض "الفجر الرياضي".. أبرز صفقات إنقاذ الأهلي ولكنها تشوبها بعض السلبيات:





1- محمود متولي:

دخل محمود متولي مدافع الإسماعيلي ضمن القائمة المرشحة للانضمام للأهلي، يمتاز بالطول والعقلانية في الأداء من ناحية التسليم والتسلم إلا أن عيبه الوحيد البطئ في الحركة.





2- حسين الشحات:

واحد من أبرز الأسماء التي يسعي الأهلي منذ فترة طويلة للتعاقد معها، لكن هناك سبب واضح قد يعطل الصفقة وهو سعره الباهظ بعدما تعاقد معه العين من مصر المقاصة بمبلغ 4.5 مليون يورو، بالإضافة إلى هبوط مستواه في الفترة الأخيرة عكس الموسم الماضي.





3- رمضان صبحي:

برز اسم رمضان صبحي ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين في الأهلي خلال الفترة الحالية ، ولكنه لم يشارك حتي الآن مع فريقه الإنجليزي هيديرسفيلد بسبب الإصابة، وهو مؤشر واضح ودليل قاطع على ابتعاده عن مستواه المعهود، ولن ينتازل فريقه عن مبلغ كبير لبيعه للأهلي بعد التعاقد معه في الصيف الماضي من فريق ستوك سيتي.





4- محمود عبد المنعم "كهربا":

ارتبط محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط الزمالك، في الفترة الأخيرة بالانضمام للأهلي بعد مشكلته الأخيرة مع مجلس إدارة النادي الأبيض حول رفع قيمة عقده ولكنه يتم وصفه دائماً باللاعب "المزاجنجي"، أي أنه لن تصبر عليه الجماهير الأهلوية خلال فترة يسعي الفريق فيها نحو النهوض.





5- حسين السيد:

تحدث الكثير خلال الساعات الماضية عن طلب إدارة النادي الأهلي من حسين السيد "مارسيلو"، قطع إعارته مع فريق الاتفاق السعودي، والعودة في يناير، لشغل مركز الجانب الإيسر بعد إصابة علي معلول ، ولكن اللاعب تلقي انتقادات كثيرة خلال فترته في الأهلي بسبب قصر القامة وضعفه في أداء الواجب الدفاعي.





6- طاهر محمد طاهر:

تألق طاهر محمد طاهر لاعب وسط المقاولون العرب مع انطلاقة بطولة الدوري المصري الممتاز، مما دفع العديد من الأندية للتفكير في ضمه وكان من بينهم الأهلي، لكن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة مما يبشر بأنه من اللاعبين أصحاب مقولة "حبه فوق.. وحبه تحت".

7-محمد محمود:

لاعب وسط فريق وادي دجلة محمد محمود برز اسمه هو الأخر ضمن المرشحين للانضمام للأهلي ولكنه لا يزال يفتقد للكثير من الخبرة، وحساسية اللعب مع الكبار لذلك قد يواجه مصير بعض اللاعبين الشباب الذين تألقوا ثم أنطفا نجمهم داخل الأهلي مثل أحمد الشيخ وعمرو بركات.