غدا .. انطلاق بطولة نادي طنطا الرياضي للاسكواش

ينطلق غدا الخميس الموافق 15/11/2018 بطولة نادى طنطا الرياضى المفتوحة للاسكواش الثالثة، بمشاركة عدد 370 لاعب ولاعبة فى مراحل 11 - 13 - 15 - 17 - 19 سنة ناشئين وناشئات ومرحلة عمومى سيدات ورجال.

يشارك فى البطولة اندية "طنطا، وسبورتنج، وسموحة، و دجلة، والشمس، والاهلى، وهليوبوليس، والجزيرة، وطلائع الجيش، واستاد المنصورة".





تقام البطولة الفترة من 15 ل 19 من الشهر الحالى، على ملاعب نادى طنطا الرياضى مجمع الاسكواش الدولى والملعب الزجاجى، حيث تبدأ المباريات من الساعة 9 صباحا وتنتهى فى الساعة 12 مساء.





كما تشكلت اللجنة المسئولة عن البطولة كما يلى :-



الدكتور ايهاب خيرى مديرا للبطولة، واحمد محسن المركز الاعلامى، ومحمد مجاهد رئيس جهاز الاسكواش بالنادى، وشريف فهيم المدير الفنى للاسكواش بالنادى.