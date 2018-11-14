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غدا .. انطلاق بطولة نادي طنطا الرياضي للاسكواش

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:18 م
غدا .. انطلاق بطولة نادي طنطا الرياضي للاسكواش
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سارة سالم
 

ينطلق غدا الخميس الموافق 15/11/2018 بطولة نادى طنطا الرياضى المفتوحة للاسكواش الثالثة، بمشاركة عدد 370 لاعب ولاعبة فى مراحل 11 - 13 - 15 - 17 - 19 سنة ناشئين وناشئات ومرحلة عمومى سيدات ورجال.


يشارك فى البطولة اندية "طنطا، وسبورتنج، وسموحة، و دجلة، والشمس، والاهلى، وهليوبوليس، والجزيرة، وطلائع الجيش، واستاد المنصورة".


تقام البطولة الفترة من 15 ل 19 من الشهر الحالى، على ملاعب نادى طنطا الرياضى مجمع الاسكواش الدولى والملعب الزجاجى، حيث تبدأ المباريات من الساعة 9 صباحا وتنتهى فى الساعة 12 مساء.


كما تشكلت اللجنة المسئولة عن البطولة كما يلى :-


الدكتور ايهاب خيرى مديرا للبطولة، واحمد محسن المركز الاعلامى، ومحمد مجاهد رئيس جهاز الاسكواش بالنادى، وشريف فهيم المدير الفنى للاسكواش بالنادى.

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