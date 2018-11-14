'الوطنية للصحافة' تنعى الشهيد ساطع النعماني

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، شهيد الوطن العقيد ساطع النعماني، ضحية الإرهاب في أحداث ميدان النهضة، وقدمت التعازي للشرطة المصرية ولأهل الشهيد وأسرته، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم، إن سقوط الشهداء في ميدان العزة والكرامة دفاعًا عن ترابهم الوطني، يتوجهم بأعلى درجات الشهادة، ويؤكد عزم المصريين على الاستمرار في حربهم المقدسة ضد الإرهاب، حتى يتطهر كامل التراب الوطني من دنسهم، ويزيد عزيمة رجالنا الأبطال في الجيش والشرطة على خوض المعركة إلى نهايتها، مؤكدة أن أرض مصر ستكون مقبرة لكل إرهابي يحمل السلاح ولن يكتب لهم إلا الفناء.