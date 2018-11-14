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موسكو ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:13 م
موسكو ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة
موسكو - أرشيفية
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وكالات
 

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل، وقطاع غزة، وتعول أن يكون مستداما ومستقرا.

 

وجاء في بيان الوزارة "موسكو تلقت بارتياح المعلومات الواردة حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، وتعول على أنه سيتم بذلك وضع حد لأكبر مواجهة مسلحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ العام 2014".

 

وتابع البيان "في هذا الصدد، نرحب بجهود مصر والأمم المتحدة لإعادة نظام وقف إطلاق النار، ونعول على أنه سيتميز بطابع مستقر ومستدام".

 

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