تعليم الأقصر تقرر تنظيم ندوات ضد التنمر لنبذ العنف بين تلاميذ المدارس

قررت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، تنظيم لقاءات وندوات لتلاميذ المدارس، وذلك لتوعيهم ضد التنمر فيها بينهم.



جاء ذلك، خلال اجتماع عقده، عبد اللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مع مديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، لمتابعة سير العملية التعليمية.



وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع، على ضرورة تنظيم تلك اللقاءات والندوات، لنبذ العنف بين التلاميذ، مشيرًا إلى تبليغ المديرية مسبقًا بتلك اللقاءات قبيل انعقادها بالمدارس.



