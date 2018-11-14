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نصائح هامة للتعامل مع الزوج العنيد

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:03 م
نصائح هامة للتعامل مع الزوج العنيد
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إليكِ عزيزتي الزوجة نصائح عدة للتعامل مع الزوج العنيد بكل سهولة:-

1 ـ يجب أن يشعر زوجك أنك تتقبلينه كما هو، ويجب أن يشعر دائماً بحبك ليس بالكلام فقط، وإنَّما بالعمل أيضاً، فالحب كفيل بأن يذيب أي إحساس بالأنانيَّة

2 ـ اتركيه يتحدث حتى ينتهي من كلامه وكوني هادئة واضبطي أعصابك.

3 ـ تغاضي عن هفواته وزلاته وارفعي من قدره دائماً أمام الناس وامدحيه أمام أهله وأهلك.

4 ـ لا تبدي الرفض الدّائم لجميع قراراته حتى وإن كانت معظمها خاطئاً، لأنَّه يستشعر أنَّ قراراته دوماً مرفوضة لديك فيزيد بذلك إصراراً وعناداً.

5 ـ حاولي تقوية علاقتك به وتقوية علاقاته الاجتماعيَّة ليكتسب مهارات التواصل والاتصال مع الآخرين ويجيد حسن الإنصات فيتقبل أفكار غيره.

6 ـ عند انفعال الزوج العنيد لا تحاولي التصدي له، بل دعيه يعبِّر عن انفعالاته وغضبه.

7 ـ عليك الانتباه أيتها الزوجة إلى أنَّ الشخص العنيد يكره الإلحاح والطلبات المتكرِّرة فابتعدي عن الإلحاح في طلباتك في حال رفضه لأنَّه يزيد عناداً.

8 ـ لا تلجئي للحوار أثناء انفعاله، تحاوري معه بأسلوب هادئ.

9 ـ ابتعدي عن الكلمات القاسية والعصبيَّة أثناء التحاور معه في موضوع ما.

10 ـ احذري أن توجهي له اللوم على قرارات اتَّخذها بمفرده ولم تكن صائبة وحاولي إشعاره بأهميَّة مشاركتك القرارات.

11 ـ استخدمي روح الدعابة في حوارك معه ولا تنسي أنَّ اللمسة الحانية لها أثر السحر في التخلص من الأنانيَّة والتعصُّب والسيطرة فاستخدميها دائماً مع زوجك عند حديثك معه. 
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