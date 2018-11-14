نصائح هامة للتعامل مع الزوج العنيد
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:03 م
إليكِ عزيزتي الزوجة نصائح عدة للتعامل مع الزوج العنيد بكل سهولة:-
1 ـ يجب أن يشعر زوجك أنك تتقبلينه كما هو، ويجب أن يشعر دائماً بحبك ليس بالكلام فقط، وإنَّما بالعمل أيضاً، فالحب كفيل بأن يذيب أي إحساس بالأنانيَّة
2 ـ اتركيه يتحدث حتى ينتهي من كلامه وكوني هادئة واضبطي أعصابك.
3 ـ تغاضي عن هفواته وزلاته وارفعي من قدره دائماً أمام الناس وامدحيه أمام أهله وأهلك.
4 ـ لا تبدي الرفض الدّائم لجميع قراراته حتى وإن كانت معظمها خاطئاً، لأنَّه يستشعر أنَّ قراراته دوماً مرفوضة لديك فيزيد بذلك إصراراً وعناداً.
5 ـ حاولي تقوية علاقتك به وتقوية علاقاته الاجتماعيَّة ليكتسب مهارات التواصل والاتصال مع الآخرين ويجيد حسن الإنصات فيتقبل أفكار غيره.
6 ـ عند انفعال الزوج العنيد لا تحاولي التصدي له، بل دعيه يعبِّر عن انفعالاته وغضبه.
7 ـ عليك الانتباه أيتها الزوجة إلى أنَّ الشخص العنيد يكره الإلحاح والطلبات المتكرِّرة فابتعدي عن الإلحاح في طلباتك في حال رفضه لأنَّه يزيد عناداً.
8 ـ لا تلجئي للحوار أثناء انفعاله، تحاوري معه بأسلوب هادئ.
9 ـ ابتعدي عن الكلمات القاسية والعصبيَّة أثناء التحاور معه في موضوع ما.
10 ـ احذري أن توجهي له اللوم على قرارات اتَّخذها بمفرده ولم تكن صائبة وحاولي إشعاره بأهميَّة مشاركتك القرارات.
11 ـ استخدمي روح الدعابة في حوارك معه ولا تنسي أنَّ اللمسة الحانية لها أثر السحر في التخلص من الأنانيَّة والتعصُّب والسيطرة فاستخدميها دائماً مع زوجك عند حديثك معه.
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