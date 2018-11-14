نصائح هامة للتعامل مع الزوج العنيد

إليكِ عزيزتي الزوجة نصائح عدة للتعامل مع الزوج العنيد بكل سهولة:-





1 ـ يجب أن يشعر زوجك أنك تتقبلينه كما هو، ويجب أن يشعر دائماً بحبك ليس بالكلام فقط، وإنَّما بالعمل أيضاً، فالحب كفيل بأن يذيب أي إحساس بالأنانيَّة





2 ـ اتركيه يتحدث حتى ينتهي من كلامه وكوني هادئة واضبطي أعصابك.





3 ـ تغاضي عن هفواته وزلاته وارفعي من قدره دائماً أمام الناس وامدحيه أمام أهله وأهلك.





4 ـ لا تبدي الرفض الدّائم لجميع قراراته حتى وإن كانت معظمها خاطئاً، لأنَّه يستشعر أنَّ قراراته دوماً مرفوضة لديك فيزيد بذلك إصراراً وعناداً.





5 ـ حاولي تقوية علاقتك به وتقوية علاقاته الاجتماعيَّة ليكتسب مهارات التواصل والاتصال مع الآخرين ويجيد حسن الإنصات فيتقبل أفكار غيره.





6 ـ عند انفعال الزوج العنيد لا تحاولي التصدي له، بل دعيه يعبِّر عن انفعالاته وغضبه.





7 ـ عليك الانتباه أيتها الزوجة إلى أنَّ الشخص العنيد يكره الإلحاح والطلبات المتكرِّرة فابتعدي عن الإلحاح في طلباتك في حال رفضه لأنَّه يزيد عناداً.





8 ـ لا تلجئي للحوار أثناء انفعاله، تحاوري معه بأسلوب هادئ.





9 ـ ابتعدي عن الكلمات القاسية والعصبيَّة أثناء التحاور معه في موضوع ما.





10 ـ احذري أن توجهي له اللوم على قرارات اتَّخذها بمفرده ولم تكن صائبة وحاولي إشعاره بأهميَّة مشاركتك القرارات.



