ضبط مدير ومنفذ المشروع في واقعة مصرع ضحيتي خزان المياه بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من القبض مدير ومنفذ مشروع المياه في واقعة مصرع سائق وكهربائي داخل خزان مياه أثناء مباشرة عملهما في مركز أبو كبير.





تلقى اللواء عبدالله خليفة، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارًا، من العميد ياسر أمان الله مأمور مركز شرطة أبوكبير، يفيد ضبط ضبط "أحمد ع ا أ أ " 38 عاما مدير المشروع ومقيم بالزقازيق و" طه م ط م " 26 عاما منفذ المشروع مقيم في بنها ". وتم إحالتهما للنيابة التي باشرت التحقيق معهما.



تعود الاحداث عندما سقط علاء محفوظ محمد محمد (35 سنة- مقيم بإهنسيا بمحافظة بني سويف- سائق)، وطه عبدالعظيم محمد (كهربائي- مقيم بسمسطا بمحافظة بني سويف)، داخل خزان مياه عمقه يبلع 25 مترًا تقريبًا، أثناء مباشرة عملهما بعزبة نوارة بقرية بني عمرو بمركز أبوكبير.



وانتقلت قوة من الشرطة برئاسة اللواء محمد منسي مساعد مدير الأمن لشمال الشرقية، والمقدم شريف حماده رئيس فرع البحث الجنائي لشمال الشرقية، والعميد ياسر أمان الله مأمور مركز شرطة أبوكبير، لمباشرة الواقعة وتمكنت قوات الإنقاذ برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية من انتشال جثة السائق وجاري البحث عن جثة الكهربائي.