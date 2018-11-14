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محافظ الفيوم يتفقد القافلة البيطرية بقرية العامرية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:06 م
محافظ الفيوم يتفقد القافلة البيطرية بقرية العامرية
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
يقوم اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتفقد القافلة البيطرية بقرية العامرية بمركز الفيوم، التى ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

ثم التوجه الي الوحدة المحلية بقرية سيلا لحضور الندوة التثقيفية التي يقوم بها المجلس القومي للمراه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك غدًا الخميس.
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