ضبط 15 متهما من العناصر الخطرة و7 أسلحة نارية في قليوب (صور)

قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز قليوب، إستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائي بالإشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمني بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميداني لقيادات إدارة البحث الجنائي.



وتاتي الحملة في إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية علي مستوي جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتي صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك في مجال الحملات المتنوعة واسعة الإنتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري.





وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 15متهما من العناصر الخطرة، و7اسلحه نارية، و7 قضايامخدرات بإجمالى 270جم أستروكس، و160جم حشيش، و165قرص مخدر.



وضبط 5احكام جنايات، وضبطت مباحث المرور،171مخالفه مروريه متنوعه، و107قضية مرافق متنوعة، و35قضية تموينية متنوعة.