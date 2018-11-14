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تعليم الأقصر تتابع مدى سير الدراسة في مدارس المحافظة (صور)

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:03 م
تعليم الأقصر تتابع مدى سير الدراسة في مدارس المحافظة (صور)
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طاهر الحساني
 
تتابع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، مدى سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة خلال الفترة الحالية.

وعلى هامش ذلك، عقد عبداللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعًا، بمديري الادارات التعليمة على مستوى المحافظة، لمتابعة الأمر، مشددًا على الانتهاء من الاحصاء الاستقراري للطلاب طبقًا للمواعيد المقررة، ومؤكدًا ضرورة مراجعة العجز والزيادة للتأكد من استقرار العملية التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع، إلى استمرار متابعه تطبيق النظام التعليمي للصفوف الأولى، واكد على الالتزام بالخريطة الزمنية لمناهج رياض الاطفال، وجميع المراحل الدراسية، وإعداد تقرير دوري مما تم من المنهج من التوجيهات الفنية المختصة.

كما طالب مديري الادارات، الانتهاء من الرد على تقارير قوافل المتابع الفنية وما ورد فيها وما تم لتلافى السلبيات، موجهًا بضرورة المرور الدوري من أمن الإدارات على المدارس لرصد التعديات والاشغالات والباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وسرعه إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم نحو إزالتها.

وتطرق إلى أهمية تدريب الطلاب على خطط الإخلاء في حالة الطوارئ واتباع اجراءات السلامة وابلاغ الجهات المعنية في حالة الضرورة.
تعليم الأقصر تتابع مدى سير الدراسة في مدارس المحافظة (صور)
تعليم الأقصر تتابع مدى سير الدراسة في مدارس المحافظة (صور)
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