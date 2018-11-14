صحيفة بريطانية: ترامب شجع المتشددين الإسرائيليين

علقت صحيفة غارديان البريطانية على تجدد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة قائلةً في عدد اليوم الأربعاء: "أصبح الكثيرون في إسرائيل يرون في حجم الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس دليلاً على أنه من الضروري أن يكون هناك تعامل أكثر قسوة لردع الحركة".

وأضافت "سيشعر هؤلاء بنذر الخطر من أن يكون امتلاك لحماس على ما يبدو ترسانة أسلحة أكبر مما يعتقد حتى الآن، ما يجعل نظام القبة الحديدية الدفاعي لإسرائيل على المحك، وأن تكون حماس، كيفت تكتيكاتها وفقاً لذلك".

وتابعت الصحيفة أن "متشددي إسرائيل الذين نجحوا في كثير من الأحيان في دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي ناحية اليمين، تشجعوا بواسطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أوضح بشكل جلي، أن الولايات المتحدة لا تلعب دور الحكم، بل المناصر لإسرائيل".

ورأت أن قرارات ترامب بتعيين جيسون غرينبلات سفيراً للولايات المتحدة في إسرائيل، ونقل العاصمة الأمريكية للقدس، ووقف الإعانات المالية الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الأونروا، التي تدعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب أمريكا من برامج المساعدات الأمريكية في قطاع غزة "بعثت رسالة واضحة لليمينيين الإسرائيليين، وأضعفت السلطة الفلسطينية، وعززت يأس الفلسطينيين".

وكان مسؤول إسرائيلي أكد، أمس الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مرهون بالتطورات على الأرض.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عبر موقعها الإلكتروني عن المسؤول، الذي تحدث شريطة كتم هويته، أن "إسرائيل تحتفظ بحقها في التحرك... طلبات من حماس لوقف إطلاق نار جاءت عبر 4 وسطاء.. إسرائيل ردت بقولها إن الأحداث على الأرض ستقرر إذا كان وقف إطلاق النار سيصبح ساري المفعول".

وكانت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، التوصل إلى تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية.

وقال بيان للغرفة إن "جهود مصرية مقدرة، أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار" وأضافت أنها "ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به الاحتلال".

وجاء بيان الغرفة بعد يومين من تصعيد الهجمات بين الجانبين، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين.