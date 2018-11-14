المشدد 10 سنوات لحيازتهما أسلحة نارية في المطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل وحيازة سلاح ناري، واستعراض القوة والعنف في المطرية بسبب خلافات الجيرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد إبراهيم، ومصطفى رشاد ومحمد شريف صبري، وسكرترية عادل الشيخ، ومحمد أبو العلا.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين: أحمد محمد ومحمد سطوحي، في القضية 8167 لسنة 2014، بحيازة سلاح ناري مششخنة "فرد خرطوش"، وذخيرة، والشروع في قتل المجني عليهما: مجدي عطا الله وأشرف عطا الله، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما، باستخدام الأسلحة المبينة في التحقيقات.