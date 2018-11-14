استمرار ندوات مسابقة مفتاح مشروعك بمراكز محافظة الوادي الجديد



قال، مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالوادي الجديد،منتصر عبد الرحيم، والذي أكد بأن تنظيم الندوات يأتي لدعم رواد الأعمال لإقامة المشروعات في المجالات المختلفة (صناعي، خدمي، تجاري وإنتاجي) وذلك بإختيار عدد 50 متسابق بكل محافظة يتم إختبارهم والتصفية لعدد 25 متسابق ثم يتم عدد 3 من الشباب فقط لكل محافظة، مضيفًا بأن الجهاز سيقدم قرض يصل إلى مبلغ ١٠٠ ألف جنيه كحد اقصى بفائدة 5% علي 5 سنوات وذلك لكل مشروع من المشروعات الثلاثة التي تم اختيارها.



ومن جانبه، أكد،بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة،بأنه تنظيم الندوات مستمر لتشمل كافة مراكز المحافظة حتي 30 من نوفمبر الجاري يتم خلالها التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الاعمال، وسيتم توفير اماكن إقامة هذه المشروعات من خلال وزارة الشباب والرياضة وذلك بمراكز الشباب الخاصة بها.



يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تنظيم ندوة مسابقة (مفتاح مشروعك) ليشمل مراكز بلاط وباريس وذلك بحضور عدد كبير من المواطنين غالبيتهم من الشباب.