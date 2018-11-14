بدء تسكين المستجدين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر السبت

وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على بدء تسكين الطلاب المستجدين والمتخلفين من المرحلة الأولى بالمدن الجامعية بنين وبنات، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وأعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، عن أنه تم رفع كشوف بأسماء الطلاب التي تمت الموافقة على تسكينهم على البوابة الإلكترونية للجامعة، وجارٍ الآن رفع أسماء الطالبات.

ونبه، كل طالب وطالبة إلى ضرورة التأكد من وجود اسمه ضمن الكشوف الموجودة الآن على البوابة الإلكترونية للجامعة قبل التوجه للمدينة الجامعية التي تقدم لها.