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الليلة.. عمرو عبد الحميد يرصد استعدادات الحكومة لموسم الأمطار

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:33 م
الليلة.. عمرو عبد الحميد يرصد استعدادات الحكومة لموسم الأمطار
عمرو عبدالحميد
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أحمد مصطفى
 

يرصد الإعلامي عمرو عبد الحميد، استعدادات الحكومة لمواجهة موسم الأمطار، وذلك خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "رأي عام" الذي يُعرض على قناة "TeN"، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويناقش "عبد الحميد"، خطط الحكومة للتعامل مع تراكمات المياه فور حدوثها، وكيفية تفادي ما حدث في الإسكندرية والتجمع الخامس العام الماضي.

وفي فقرة "آدم وحوا"، تُجيب الدكتور جينا سليم، عن حجم السعادة الحقيقية التي يعيشها الإنسان دون شريك، وهل العزوف عن الزواج قد يكون بسبب الخوف من التجربة؟.

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