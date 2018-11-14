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رويترز تصحح: ليبرمان لم يستقل من الحكومة الإسرائيلية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:30 م
رويترز تصحح: ليبرمان لم يستقل من الحكومة الإسرائيلية
ليبرمان
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حذفت وكالة رويترز للأنباء خبر استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، بعد أن كانت قد نشرته.

 

وقد أعلنت وكالة رويترز، منذ قليل، استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان.

 

 وسيعقد أفيجدور ليبرمان ظهر اليوم اجتماعا خاصا لحزبه (يسرائيل بيتينو) يعقبه بيان هام سيدلي به لوسائل الإعلام.

 

ومن الجدير بالذكر، أن هناك خلافات حادة داخل الائتلاف الحكومي بين حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة ليبرمان وبين وزير التعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينيت حول طريقة التعامل مع "مسيرات العودة".

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